Выставка собак под Курском соберет участников из Германии и Эстонии

В следующие выходные в Свободе Золотухинского района состоится Международная выставка собак «Курск-2018» - кубок Губернатора. Это всепородная выставка, участник которой получает специальный сертификат, который дает ему статус кандидата в интернациональные чемпионы по красоте. Экспертизу собак проведут судьи из Словении, Сербии, Италии, Мальты, России, Украины. Количество собак-участников порядка 900. Широко будут представлены все регионы России – от Дальнего Востока до Черноземья. Уже зарегистрировали зарубежные участники - ожидается приезд четвероногих конкурсантов из Германии, Украины, Белоруссии, Эстонии.