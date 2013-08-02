Выставка собак под Курском соберет участников из Германии и Эстонии
Вчера, 08:08
В следующие выходные в Свободе Золотухинского
района состоится Международная выставка собак «Курск-2018» - кубок Губернатора.
Это всепородная выставка, участник которой получает специальный сертификат,
который дает ему статус кандидата в интернациональные чемпионы по красоте.
Экспертизу собак проведут судьи из Словении, Сербии, Италии, Мальты, России,
Украины. Количество собак-участников порядка 900. Широко будут представлены все
регионы России – от Дальнего Востока до Черноземья. Уже зарегистрировали зарубежные
участники - ожидается приезд четвероногих конкурсантов из Германии, Украины,
Белоруссии, Эстонии.