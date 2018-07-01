Группа «Россети» обеспечивает инфраструктурные условия для развития Дагестана - дан старт комплексной модернизации электросетей республики

В Каспийске на территории «Анжи-Арена» генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в ходе торжественной церемонии открытия дали старт первым Всероссийским учениям энергетиков.





В мероприятии приняли участие задействованные в учениях руководители и сотрудники 15 компаний группы «Россети», прибывших в Дагестан из всех 78 регионов присутствия электросетевого холдинга. Также состоялась выставка передового электротехнического оборудования и спецтехники для проведения работ.





«В ближайший месяц нашими общими усилиями будет написана новая славная страница истории группы «Россети». Итогом учений станет укрепление связей между филиалами и качественное улучшение электроснабжения Республики Дагестан, что даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона и обеспечит высокое качество жизни местных жителей», - отметил Павел Ливинский.





Артем Здунов подчеркнул, что сейчас в республике проводится большая работа по созданию необходимых условий для раскрытия всего богатого потенциала региона и организация учений, направленных на модернизацию сетевой инфраструктуры, крайне своевременна.





«Электросети – это основа любой современной экономики и очень приятно, что первые Всероссийские учения «Россетей» проходят именно на дагестанской земле, где существуют проблемы, которые как раз и будут решены. Уверен, местные потребители высоко оценят результат ваших усилий, а республика окажет всю необходимую помощь», - добавил глава правительства.





В ходе первых Всероссийских учений группы «Россети» на практике в сложных ме-теорологических условиях будут отработаны навыки взаимодействия специалистов и координации оперативных штабов при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах электросетевого комплекса.





За ходом учений можно следить в специальном разделе на сайте корпоративного издания «Российские сети».











