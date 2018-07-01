поиск по сайту
 

В Курске нашли краснокнижный мухомор

Вчера, 11:59
В Курске нашли краснокнижный мухомор
В Курске нашли редкий краснокнижный гриб. В парке имени 50-тия ВЛКСМ, он же «Боева дача», не так давно появилась табличка с обращением к его посетителям: «Пожалуйста не уничтожайте эти грибы! Это редкий гриб - мухамор Виттадини. Гриб внесён в Красную книгу РФ». Такой гриб действительно есть в списке Красной книги. Это Мухомор Ваттадини Amanita vittadini, категория редкости: 3 – редкие. Такие мухоморы встречаются на ограниченной территории и для его выживания необходимо принятие специальных мер охраны. Поэтому всех, кто решит отдохнуть на «Боевке» просят быть внимательнее, чтобы «случайно» не раздавить редкий гриб.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама