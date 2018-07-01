В Курске нашли краснокнижный мухомор

В Курске нашли редкий краснокнижный гриб. В парке имени 50-тия ВЛКСМ, он же «Боева дача», не так давно появилась табличка с обращением к его посетителям: «Пожалуйста не уничтожайте эти грибы! Это редкий гриб - мухамор Виттадини. Гриб внесён в Красную книгу РФ». Такой гриб действительно есть в списке Красной книги. Это Мухомор Ваттадини Amanita vittadini, категория редкости: 3 – редкие. Такие мухоморы встречаются на ограниченной территории и для его выживания необходимо принятие специальных мер охраны. Поэтому всех, кто решит отдохнуть на «Боевке» просят быть внимательнее, чтобы «случайно» не раздавить редкий гриб.