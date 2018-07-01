Учёный из Курска получил президентский грант

Курский учёный, доцент кафедры физики Никита Емельянов получил президентский грант за претенциозный научный проект. Учёный работает над созданием нейроноподобного осциллятора с 2015 года. Это элемент электроники, схожий по функциям с клетками мозга. В мире аналоги уже имеются. Емельянов предлагает уменьшить их себестоимость, применив при разработке полимеры. Они улучшат биосовместимость электронного нейрона. разработки требуют серьёзных финансовых вложений. 1,5 млн. рублей физик уже получил в виде президентского гранта. Ещё столько же ему выделят в следующем году. Этого хватит на приобретение оборудования и проведение исследований. Доцент планирует сотрудничать с двумя университетами — Берлинским и Перуанским. Всего научный фонд РФ поддержал 816 молодых ученых.