Игроков «Авангарда» оценили почти в 7 млн. евро

Немецкий портал Transfermarkt, где преимущественно публикуются трансферные новости, составил таблицу стоимости всех клубов Футбольной национальной лиги. Самой дорогой командой ФНЛ является дубль московского «Спартака». 32 игрока «молодёжки» оцениваются в 9 млн. 150 тыс. евро. Самым дорогим футболистом — 29-летний защитник СКА «Хабаровск» Николай Зайцев, перешедший к приморцам из «Амкара» за 1 млн. 200 тыс. евро. Курский «Авангард» делит 8-9 места с ФК «Сочи». Стоимость 24 игроков нашего клуба – почти 7 млн. евро. Самыми дорогими в стане курян являются 24-летние полузащитники Ильнур Альшин и Дмитрий Коробов. Стоимость каждого оцениваетсяа в 600 тысяч евро. Все же 529 футболистов двадцати команд ФНЛ стоят более 126 млн. евро.