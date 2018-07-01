С начала года за услугами Курскэнерго обратились более 14 тысяч потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с клиентами за шесть месяцев этого года. За отчетный период в офисах обслуживания потребителей было зарегистрировано 14389 обращений. 2203 из них касались вопросов технологического присоединения (ТП), порядка 5000 заявок куряне подали на оказание дополнительных услуг, остальные обращения были связаны с надежным и качественным электроснабжением потребителей. Наибольшим спросом пользовалась дополнительная услуга по замене/установке приборов учета. С начала года было зарегистрировано 2147 обращений граждан на оказание данной услуги. 1477 человек воспользовались услугой «Сопровождения ТП», более 300 потребителей оставили заявки на оказание услуги «Предоставление технических ресурсов». 8268 обращений куряне подали в ходе личных визитов в пункты по работе с потребителями районов электрических сетей и Центры обслуживания потребителей (ЦОП), остальные заявки поступили через Контакт-центр и Интернет-приемную МРСК Центра.За рассматриваемый период в адрес предприятия поступило 1519 положительных отзывов от потребителей. Они отмечают качественное и быстрое выполнение работ и высокий уровень квалификации сотрудников филиала. Информацию по всем услугам Курскэнерго филиала можно получить на корпоративном сайте МРСК Центра, в Центрах обслуживания потребителей и пунктах по работе с потребителями филиала, расположенных в районах электрических сетей и по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или 13-50. 24 часа в сутки на прямой линии принимаются обращения по отсутствию и нарушению качества электроэнергии, информация о хищениях электроэнергии и оборудования. По остальным вопросам, включая частные отключения электроэнергии, следует обращаться в рабочее время с понедельника по пятницу. Узнать причины отключений и планируемые сроки восстановления электроснабжения можно в круглосуточном режиме на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Графики отключения и строительства –Получить информацию об отключении» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/, а также уточнить посредством Viber по номеру +7 915-38-000-38.