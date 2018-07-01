Промсвязьбанк провёл улучшение условий по «Военной ипотеке», а также приступил к рефинансированию по программе

С девятнадцатого июля текущего года Промсвязьбанк уменьшил ставки по существующей «Военной ипотеке» на приобретение недвижимости либо рефинансирование имеющегося кредита, пишет «Цензуры.Нет». Ставка теперь составляет 8,9 процентов годовых. Это не зависит от суммы первоначального взноса либо соотношения кредит/залог. Наряду с этим максимальный возраст клиента, который желает рефинансировать существующую военную ипотеку, был повышен с 45 лет до 50 лет. Промсвязьбанк кредиты по «Военной ипотеке» выдавать начал с 25 июня текущего года в 3 регионах, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Заявки на кредиты до конца июля принимать будут по всей сети банка. Военнослужащие в рамках специальной госпрограммы могут кредит оформить на приобретение квартир в рамках первичного, а также вторичного рынка, а также рефинансировать существующий уже ипотечный кредит. Андрей Точеный, являющийся директором департамента розничного кредитования банковской организации Промсвязьбанк, отметил, что программа "Военная ипотека" вызывает большой интерес у российских военнослужащих. Банковская организация девятнадцатого июля выдала по программе первый кредит на рефинансирование взятой раньше ссуды. Подавляющее большинство заявок подают для рефинансирования военной ипотеки, непосредственно по которой заемщик улучшит условия обслуживаемого уже кредита, существенно сэкономит на процентной переплате. К примеру, экономия по кредиту, а сумму в полтора миллиона рублей при рефинансировании, а также уменьшении ставки с 11,5 процентов до 8,9 процентов оставит около 335 000 рублей. Стоит отметить, что содействие существующему военно-промышленному комплексу является одной из главных задач Промсвязьбанка как действующего уполномоченного банка Российской Федерации для реализации гособоронзаказа. Вследствие этого Промсвязьбанк предлагает военнослужащим России банковские продукты, а также сервисы непосредственно на лучших условиях. Российская банковская организация в перспективе стремится в данном сегменте занять лидирующие позиции. Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте. Вчера, 15:00 К списку новостей