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Космонавты запустят на орбиту курские наноспутники

Вчера, 15:44
Космонавты запустят на орбиту курские наноспутники
 
15 августа в открытый космос запустят очередные наноспутники, разработанные молодыми курскими учёными. Старт должны осуществить российские космонавты - почетный профессор ЮЗГУ Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Новые спутники под названием "Танюша-ЮЗГУ" усовершенствовали внедрением системы активной ориентации. Это позволяет стабилизировать положение спутника и управлять его вращением. Также, с помощью изменений в программном обеспечении, появилась возможность корректировки полетного задания спутника в режиме реального времени. У радиолюбителей всей планеты будет возможность получать информацию от спутников при помощи полосового фильтра.

 

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