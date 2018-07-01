Космонавты запустят на орбиту курские наноспутники

15 августа в открытый космос запустят очередные наноспутники, разработанные молодыми курскими учёными. Старт должны осуществить российские космонавты - почетный профессор ЮЗГУ Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Новые спутники под названием "Танюша-ЮЗГУ" усовершенствовали внедрением системы активной ориентации. Это позволяет стабилизировать положение спутника и управлять его вращением. Также, с помощью изменений в программном обеспечении, появилась возможность корректировки полетного задания спутника в режиме реального времени. У радиолюбителей всей планеты будет возможность получать информацию от спутников при помощи полосового фильтра.