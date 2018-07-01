В Курском районе под колёса иномарки попал пешеход

Вечером 20 июля неподалеку от деревни Верхняя Медведица пригородного Курского района иномарка сбила мужчину. По предварительным данным, автомобиль «Рено», за рулем которого находился 38-летний курянин, двигался со стороны Фатежа в направлении Курска. Не доезжая Верхней Медведицы допустил наезд на 59-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода. Пострадавшего с травмой доставили в больницу. Водитель на момент аварии он был трезв.