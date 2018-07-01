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В Курске откроют центр «серебряного» волонтёрства

Вчера, 17:27
В Курске откроют центр «серебряного» волонтёрства
Куряне стали победителями Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства. Всего на суд экспертов были направлены 164 проекта-предложения по формированию специальных волонтерских центров для добровольцев старшего возраста из 64 регионов России, 15 из них стали победителями и получили гранты. Как рассказала руководитель проекта Татьяна Басова, пенсионеры смогут принимать участие в различных добровольческих программах, передавать свой жизненных опыт и мудрость молодежи. Курянка получила грант на реализацию данного проекта в 200 тыс. руб. Кроме денежных средств, победители получают консультативную и методическую поддержку федерального центра. Планируется, первые в России 15 центров откроются уже до конца сентября этого года.

 

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