Жители семйского округа останутся без воды

Жители сеймского округа Курска на один день останутся без холодной воды. В связи с ремонтно-профилактическими работами 26 июля, в четверг, с 8 до 21 часа будет прекращена подача холодной воды на ул. Энгельса с прилегающими, ул. 3-я Песковскую, в Шоссейные переулки, на ул. Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, в Малиновые пер., 2-й Литовский пер., на ул. Народную, Парковую, Черняховского, Харьковскую, Обоянскую, Краснополянскую, Центральную и прилегающие к ним улицы. Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.