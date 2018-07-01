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Курянка представит регион в конкурсе красоты в Крыму

Сегодня, 08:30
Курянка представит регион в конкурсе красоты в Крыму
27 июля в Севастополе состоится 22-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря 2018». Курскую область представит победительница многочисленных региональных конкурсов красоты 22-летняя Анна Соболева.  Девушка учится в медицинском университете, увлекается моделингом, участвует в фотосессиях. В будущем Анна планирует работать косметологом. В проект «Жемчужина Черного моря» приглашены победительницы конкурсов красоты из России и других стран СНГ. Победа в нем дает возможность поучаствовать в более крупных творческих  соревнованиях, среди которых «Мисс Россия», «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Европа» и другие.

 

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