Злостного алиментщика задержали за пьянство в общественном месте

Судебным приставам удалось разыскать долго скрывавшегося алиментщика, благодаря сотрудникам патрульно-постовой службы. 41-летний курянин задолжал сумму почти в 460 тысяч рублей, однако, его поиски никак не давали результата. Мужчина случайно попался сотрудникам полиции, заинтересовав их своим поведением – гражданин распивал спиртные напитки в общественном месте. Нарушителя задержали и обнаружили его фамилию в списке злостных алиментщиков. Правоохранители уведомили службу судебных приставов, те, в свою очередь, выяснили реальное место жительства должника и предупредили его об уголовной ответственности.