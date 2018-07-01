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Злостного алиментщика задержали за пьянство в общественном месте

Сегодня, 12:33
Злостного алиментщика задержали за пьянство в общественном месте
Судебным приставам удалось разыскать долго скрывавшегося алиментщика, благодаря сотрудникам патрульно-постовой службы. 41-летний курянин задолжал сумму почти в 460 тысяч рублей, однако, его поиски никак не давали результата. Мужчина случайно попался сотрудникам полиции, заинтересовав их своим поведением – гражданин распивал спиртные напитки в общественном месте. Нарушителя задержали и обнаружили его фамилию в списке злостных алиментщиков. Правоохранители уведомили службу судебных приставов, те, в свою очередь, выяснили реальное место жительства должника и предупредили его об уголовной ответственности.

 

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