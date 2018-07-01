Администрация Курской области и Федеральная антимонопольная служба подписали соглашение. Оно было подписано сегодня в ходе рабочего визита в Курск заместителя руководителя ФАС РФ Анатолия Голомолзина.





Стороны обсудили задачи по дальнейшему развитию конкуренции в различных отраслях экономики и других сферах, обозначенные в Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации и Указе Президента РФ от21 декабря 2017 г. « Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также поставленные главой государства на заседании Госсовета 5 апреля этого года.а. Действует соответствующее соглашение между администрацией Курской области и Советом муниципальных образований региона, направленное на осуществление работы по развитию конкуренции.