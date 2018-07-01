В Курске парашютисты выступят на фестивале #ВместеЯрче

8 сентября около областного Дворца молодежи в третий раз состоится фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Гостям представят «Бульвар энергоэффективных технологий», где организации региона будут демонстрировать современные разработки и изобретения. Также курян ждут тематические конкурсы и викторины, а студенты-первокурсники ЮЗГУ, учащиеся по специальности электроэнергетика и электротехника, пройдут церемонию посвящения.

Для участников подготовят фото-зону и флэш-моб. Кульминацией праздничного фестиваля станет показательное выступление спортсменов Курского аэроклуба, которые организуют высадку спортсменов-парашютистов с флагом #ВместеЯрче.

Фестиваль пройдет и во многих районах области. Жителей ждут уроки и лекции по энергосбережению, дни открытых дверей на предприятиях ТЭК. Цель этих мероприятий — пропаганда бережного отношения к энергоресурсам, энергоэффективного образа жизни.