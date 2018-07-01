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Калининградцы с экскурсией посетили Курскую область

Вчера, 17:48
Калининградцы с экскурсией посетили Курскую область
Администрация Курской области сообщила о визите в наш регион детской экскурсии из Калининграда. Регион участвует в государственной программе «Мы – россияне», в рамках которой молодежь путешествует по России, познавая особенности колорита многочисленных регионов, и знакомится с их культурным наследием. Основным направлением знакомства с регионом являются события легендарной Курской битвы, и места, с ней связанные. В ближайшее время Курск посетит почти 300 калининградцев, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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