В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова в гостях Юрий Маштаков и его Mashtacore Retrowave mix-2

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Ивановав в гостях Юрий Маштаков и его Mashtacore Retrowave mix-2.

1) Luke Million - Stranger Things Main Theme

2) Atrey - Abyss

3) F.O.O.L - Highway

4) Monomer - Warden

5) First Impressions - Teenage Summer

6) Tove Lo - Disco Tits (Oliver Remix)

7) We Are Magonia - Electric Guillotine

8) Retroxx - Face Your Demons

9) Moustache Machine - Miami 1986 Part II

10) FM Attack - Sleepless Nights

11) Nightrun 87 - Skybolt

12) Starcadian - Ramps! Walls! Shields!

13) Robert Parker - Lost Your Mind (feat. Calderon)

14) Mirage - Midas' Hand

15) Le Cassette - Digital Power

16) Arwelone - Somebody Like You (feat. Shayna)

17) LeBrock - Please Don't Cry

18) EMMETT BROWN - Witness Me

19) Dead Astronauts - These Bones

20) Mitch Murder - Summer of Heat (feat. Kristine)

21) The Midnight - Lost Boy

22) GUNSHIP - Dark All Day (feat. Tim Cappello & Indiana)

23) Aysyne - Nite Life

24) Fury Weekend - NIghtstalkers

25) Arcade High - Phone Lines

26) Kavinsky - Blizzard

27) WOLFCLUB - Summer Lights