поиск по сайту
 

В Курске пройдут медовые ярмарки

Сегодня, 09:12
В Курске пройдут медовые ярмарки
В  августе в Курске планируется к проведению традиционная ярмарка «Курский мед». Выставка и продажа лучшего мёда в областном центре намечена на выходные: 11-12, 18-19 и 25-26 августа на площади перед гипермаркетом «Линия-1» по адресу улица Энгельса, 70. На ярмарку в Курск съедутся пасечники из многих районов и городов региона. Помимо продажи свежих и качественных продуктов пчеловодства, запланирована дегустация мёда и познавательные рассказы о методах и способах его применения и хранения . Ну, и без песен и плясок тоже не обойдётся.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама