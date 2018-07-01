В Курске пройдут медовые ярмарки

В августе в Курске планируется к проведению традиционная ярмарка «Курский мед». Выставка и продажа лучшего мёда в областном центре намечена на выходные: 11-12, 18-19 и 25-26 августа на площади перед гипермаркетом «Линия-1» по адресу улица Энгельса, 70. На ярмарку в Курск съедутся пасечники из многих районов и городов региона. Помимо продажи свежих и качественных продуктов пчеловодства, запланирована дегустация мёда и познавательные рассказы о методах и способах его применения и хранения . Ну, и без песен и плясок тоже не обойдётся.