Куряне готовятся к грандиозному параду

23 августа будет отмечаться 75-летие Курской битвы. Победа на Огненной дуге по масштабу и последствиям считается одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, после которой наступил окончательный перелом. Основные празднования юбилейной годовщины планируется провести в городе, давшем название битве. Размах мероприятий должен вполне соответствовать значению военных побед. Поговаривают об участии в мероприятиях министра обороны и, даже, Верховного главнокомандующего. Но, пока, подтверждения разговорам нет. Тем временем, в административных структурах и в курском гарнизоне ведутся грандиозные подготовительные работы.