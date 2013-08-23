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Куряне готовятся к грандиозному параду

Сегодня, 09:15
Куряне готовятся к грандиозному параду
 
23 августа будет отмечаться 75-летие Курской битвы. Победа на Огненной дуге по масштабу и последствиям считается одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, после которой наступил окончательный перелом. Основные празднования юбилейной годовщины планируется провести в городе, давшем название битве. Размах мероприятий должен вполне соответствовать значению военных побед. Поговаривают об участии в мероприятиях министра обороны и, даже, Верховного главнокомандующего. Но, пока, подтверждения разговорам нет. Тем временем, в административных структурах и в курском гарнизоне ведутся грандиозные подготовительные работы.
 

 

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