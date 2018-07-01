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Куряне стали чаще оформлять загранпаспорта

Сегодня, 10:00
Куряне стали чаще оформлять загранпаспорта
В первой половине этого года 18 тысяч жителей Курской области получили загранпаспорт. Отмечается, через Единый портал госуслуг в этот период было подано более 3 млн электронных заявлений, а это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются загранпаспорта нового образца, содержашие электрочип. По мнению экспертов, объем онлайн-услуг растет за счет удобства взаимодействия с государством в электронной форме. На это также влияет возможность оплатить госпошлину за услугу с 30% скидкой. К слову, из 75 миллионов россиян, зарегистрированных на Едином портале госуслуг, более 800 тысяч – жители Курского региона.

 

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