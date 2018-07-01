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Куряне смогут передать показания счетчиков голосовыми сообщениями

Сегодня, 17:06
Куряне смогут передать показания счетчиков голосовыми сообщениями
С августа куряне смогут передавтаь показания счетчиков на горячую воду посредством голосовых сообщений, сообщает курский филиал "Квадры".
Напомнми, сейчас передать показания можно по телефону 39-47-00, с помощью СМС на номер 8-960-676-41-55, по электронной почте call-center@kursk-tsk.ru, через сайт филиала kursk-tsk.ru и при оплате квитанций.
Для нового способа будет открыто более 10 телефонных линий. Достаточно позвонить по номеру 39-55-00 и, следуя вопросам электронного оператора, продиктовать номер лицевого счета, адрес квартиры и текущие показания счетчика.
Курский филиал ПАО «Квадра» напоминает, что вне зависимости от способа передачи текущие показания необходимо направить в энергокомпанию с 1 по 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

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