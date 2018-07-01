Курская группа «Эдди Бубен» посвятила «Авангарду» новую композицию

Как рассказали в пресс-службе клуба, теперь эта композиция будет постоянно звучать на стадионе «Трудовые резервы» перед матчами. — Значит на трибунах мы затянем песню вместе с соловьём. Вперёд, куряне! Вперёд, куряне!, — поется в припеве. Напомним, в преддверии финального матча Кубка России с участием «Авангарда» группа «Эдди Бубен» представила музыкальный клип. Основой для песни послужила композиция Льва Лещенко «Соловьиная роща». Текст авторы придумали самостоятельно. Клип быстро набрал популярность в интернете, собрав тысячи просмотров. На своей странице его разместил даже известный видеоблогер Юрий Дудь. Послушать новую песню можно в группе«Авангарда» в социальной сети.



