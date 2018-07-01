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В Курске представят экспозицию ко дню рождения Короленко

Сегодня, 17:36
В Курске представят экспозицию ко дню рождения Короленко
27 июля в 11:30 в библиотеке № 13 на Бочарова 6 откроется выставка, посвященная 165-летию со дня рождения писателя В.Г. Короленко. В экспозиции будут представлены его собственные книги, и издания, описывающие его жизнь и творчество. Работы Короленко пропитаны невыразимой любовью к русскому народу, совестью которого называл его Иван Бунин. В программе мероприятия видео-экскурсия в дом-музей писателя в Геленджике. Гостям выставки представят малоизвестные факты из жизни автора, зачтут известнейшие моменты произведений, устроят их обсуждение. Приглашаем всех желающих пробщиться к прекрасному, углубиться в моменты жизни и творчества великого классика, освежить в памяти лучшие моменты его творений. 

 

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