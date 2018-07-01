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В Курске к концу года должна появиться набережная

Сегодня, 17:40
В Курске к концу года должна появиться набережная
В центре Курска в районе площади Добролюбова внимательные куряне на днях заметили строительную активность.Такое событие не могло остаться без общественного интереса, ведь несколько лет назад было всенародно объявлено, что это место может стать «райским уголком» областного центра. Тогда там было задумано строительство объекта с благоустройством прилегающей к нему территории Забор на Барнышовке появился ещё три года назад, но только во втором квартале 2018 года лёд тронулся. Спустя несколько лет на берегу реки Тускарь в районе площади Добролюбова наконец-то закипела работа. В скором здесь появится благоустроенная набережная. Срок окончания работ IV квартал нынешнего года.

 

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