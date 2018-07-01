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Задержан убийца супружеской пары в Конышёвском районе

Сегодня, 08:46
Задержан убийца супружеской пары в Конышёвском районе
Курские полицейские раскрыли убийство супружеской пары, которое произошло 22 июля в Конышевском районе. Супруги из Ленинградской области приехали в гости к своей 90-летней родственнице в село Шустово. По версии следствия, увидев состоятельных гостей пожилой односельчанки, 24-летний местный житель напал на дом с пистолетом и ножом. Он забрался в дом пенсионерки, расстрелял из травматического пистолета её и гостей, а после нанёс им удары ножом. Супруги скончались на месте, выжить удалось только престарелой хозяйке дома. Её доставили в крайне тяжёлом состоянии в Конышёвскую районную больницу. За её жизнь врачи боролись восемь часов, после пенсионерку перевели в Курск, в областную больницу. Что касается убийцы, он на машине своих жертв уехал с места преступления. Похищенный автомобиль он бросил в болоте в Суджанском районе. Задержать преступника удалось лишь в Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по разбою и убийству двух лиц. 

 

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