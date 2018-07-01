В Курской области состоится очередной этап чемпионата по трофи-рейду
Сегодня, 10:19
В первые выходные августа в Курской области состоится 4-й этап открытого регионального Чемпионата по трофи-рейду «Магнитная аномалия-2018». Маршрут пройдёт по территории Железногорского района, а также Троснянского района Орловской области. Участников распределят по категориям автомобилисты "Туризм", "ТРС(0)", "ТР1", водители квадроциклов ATV и UTV. Заявки на участие можно подавать уже сейчас и до начало соревнований. Торжественное открытие состоится в субботу, 4 августа, в 7 утра. Завершится мероприятие 5 августа, тогда же назовут победителей этапа.