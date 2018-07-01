Почти две тысячи курян лишились водительских прав из-за долгов
Сегодня, 10:46
В Курской области 1926 водителей лишились возможности управлять своими авто. Причём 1786 из них – алиментщики. Как показывает практика, временное ограничение в специальных правах на управление транспортными средствами является эффективной мерой борьбы с должниками. Чтобы снова сесть за руль 194 человека свои долги погасили. Ещё 62 человека погасили недоимки сразу после предупреждения о том, что им грозит лишение прав, рассказали в региональной службе судебных приставов. В итоге за шесть месяцев этого года приставам удалось взыскать долгов на общую сумму более 2 млн. руб. Кроме того, за это время сотрудники Госавтоинспекции завели 52 административных дела о нарушении временного ограничения на пользование специальным правом. В результате четыре должника лишены права управления автомобилем на срок от 2 до 12 месяцев, 19 должников привлечены к обязательным работам и одному должнику назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.