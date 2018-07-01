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Завтра в завокзальной части Курска отключат воду

Сегодня, 11:50
Завтра в завокзальной части Курска отключат воду
Завтра, 27 июля в завокзальной части Железнодорожного округа Курска будет прекращена подача холодной воды. Воды не будет с 8.00 до 21.00. Холодного водоснабжения не будет на улицах Союзная, Республиканская, Сиреневая, 2-й Вишневой, 1-й и 2-й Агрегатных с прилегающими, 1-й и 2-й Щигровской с прилегающими, а также в микрорайоне Спутник. В завокзальном районе города и на улице 2-й Новосёловке с прилегающими будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2 этажей). Добавим, сейчас в завокзальной части Железнодорожного округа в связи с ремонтами оборудования на котельной ТГК отсутствует и горячее водоснабжение. Таким образом, 27 июля там не будет ни холодной, ни горячей воды. Специалисты водоканала рекомендуют курянам сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

 

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