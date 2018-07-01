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В Курской области сотрудница банка похитила 1,5 миллиона рублей

Сегодня, 12:23
В Курской области сотрудница банка похитила 1,5 миллиона рублей
Одну из сотрудниц отделения крупного банка в Курской области уличили в крупном хищении. Замруководителя расположенного в Дмитриеве отделения в течение пяти лет присваивала деньги курян. 50-летняя женщина умело использовала своё служебное положение, благодаря чему смогла за все годы прикарманить себе около 1,5 млн. рублей. За 5 лет она провела более 100 фиктивных кассовых операций, благодаря которым выкачивала деньги клиентов. В отношении неё возбудили сразу 4 уголовных дела. Женщину признали виновной. Теперь предприимчивая банкирша проведёт  ближайшие 2 года и 6 месяцев в ИК общего режима.

 

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