В Курской области сотрудница банка похитила 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 12:23
Одну из сотрудниц отделения крупного банка в Курской области уличили в крупном хищении. Замруководителя расположенного в Дмитриеве отделения в течение пяти лет присваивала деньги курян. 50-летняя женщина умело использовала своё служебное положение, благодаря чему смогла за все годы прикарманить себе около 1,5 млн. рублей. За 5 лет она провела более 100 фиктивных кассовых операций, благодаря которым выкачивала деньги клиентов. В отношении неё возбудили сразу 4 уголовных дела. Женщину признали виновной. Теперь предприимчивая банкирша проведёт ближайшие 2 года и 6 месяцев в ИК общего режима.