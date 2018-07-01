В Курске организуют раздельный сбор мусора

В Курске сделаны первые шаги к раздельному сбору отходов. Пока что жители областного центра могут избавить мусорные полигоны от пластика - в городе уже установлено полсотни ярких сетчатых контейнеров. Они предназначены для сбора изделий из пластика с целью их дальнейшей переработки. Как сообщил изданию «Друг для друга» главный инженер АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» Алексей Соловьянов, следующим шагом станет установка отдельных контейнеров для картона и бумаги, а также для алюминиевых банок.

Главное, чтобы в Курске не повторился опыт некоторых городов, в которых мусор из разных контейнеров в конце концов сваливали в один и тот же мусоровоз.