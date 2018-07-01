В Курске можно будет увидеть лунное затмение

Завтра куряне смогут увидеть полное лунное затмение. Земля пройдет между Солнцем и Луной, бросит тень на наш спутник и окрасит его в красный цвет. Это астрономическое явление станет самым долгим за последние сто лет. Курское сообщество «Астрономия и астрофотография» приглашает всех желающих на проспект Плевицкой, 37, где любители выставят телескоп на открытом пространстве. Сеанс «тротуарной астрономии» начнется в 20.50. К слову, 27 июля произойдет еще и «великое противостояние Марса» — красная планета окажется на максимально близком расстоянии от Земли.