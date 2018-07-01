Сразу семерых наркодилеров осудили в Курске

Организованная преступная группа занималась распространением и сбытом синтетических наркотических препаратов, при этом никто из участников ОПГ не употреблял наркотики. Это было основным условием «приема на работу» – продавцы должны были быть «ответственными» и не покушаться на товар. Никто из наркодиллеров не страдал наркозависимостью, их роли были четко распределены – одни работали «по-крупному», занимались крупными оптовыми закладками. Другие закладчики более «низкого ранга» разбивали крупную партию на мелкие и работали с «клиентами». В обязанности входило изготовление, фасовка, хранение, поиск потребителей. Одна из участниц ОПГ приехала на заработки в Курск из Липецка, съемную квартиру использовала в качестве склада. Как удалось выяснить следователям, супруг женщины тоже из криминальной среды, сейчас отбывает наказание за кражу. Маленький ребенок горе-родителей передан под опеку бабушке. Судьба еще одной закладчицы мелкого ранга также сложилась неудачно – после возбуждения уголовного дела 18-ти летнюю девушку отчислили из университета. Свой заработок она получить не успела, как и другие «мелкие» закладчики, проработавшие меньше месяца. Суд признал всех участников ОПГ виновными и, в зависимости от тяжести содеянного, отправил их в колонии общего режима, где они проведут от года до семи лет. Суд также вынес решение уничтожить 10 килограммов изъятых синтетических наркотиков.