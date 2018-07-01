Вице-президент одного столичного банка попался на обналичивании денег
Сегодня, 17:11
Вице-президент одного из московских банков Олег У. попался на фабрикации заказных уголовных дел, пишут СМИ. ТОП-менеджер одного из столичных банков (в интересах следствия пока не называем его) Олег У. попался на фабрикации заказных уголовных дел. Одно из них по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Он выступил заявителем, указав время и дату совершения преступления в отношении себя, тогда как в это же самое время находился в общественном месте, в окружении многих свидетелей, относительно этого у следствия имеются неопровержимые доказательства.
В этой схеме не обошлось без высокопоставленных сотрудников силовых структур, среди которых Сергей, представляющийся сотрудником ФСБ, любитель грузинской кухни и хинкальных, Александр и Юрий, сотрудники МУРа и другие, чьи личности сейчас устанавливаются следствием. Целью фабрикации уголовных дел было вымогательство денег у обвиняемых (своих жертв).
Надо отметить, что «банкир» уже находился под пристальным вниманием правоохранительных органов в связи с обналичиванием денег и выдачей необеспеченных банковских гарантий от своего и других банков для участия в госзакупках. Это позволяло нечистым на руку бизнесменам похищать из госбюджета значимые суммы денежных средств.
Кроме того, по некоторым данным, вице-президент банка в недавнем прошлом проходил лечение от наркозависимости в одной из известных наркологических клиник Подмосковья. Так что назвать банкира здоровым человеком сложно. К слову, он не впервые сталкивается с правоохранительной системой. Ранее он осуществлял слежку за своей женой скрытыми камерами, и создавал ролики, в том числе порнографического содержания. По этой причине он и бежал с Украины в Москву, но, как видно, с криминалом он так и не завязал.