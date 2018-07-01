Более 200 кг мяса запрещенного мяса сожгли в Курске

Более 200 кг санкционного мяса, которое перевозили транзитом через Курскую область, были уничтожены на курском утильзаводе, сообщает региональное Управления Россельхознадзора. На курской границе таможенники обнаружили в автомобиле 16 ящиков замороженного мяса цыплёнка-бройлера общим весом 242 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Груз следовал из Киргизии на территорию Украины. Согласно имеющимся маркировкам и клеймам мясо было произведено на предприятии Украины. Ввоз такой продукции в Россию запрещен. В соответствии с Президентским Указом задержанный груз изъяли, исследовали на исключение особо опасных заболеваний общих для человека и животных и уничтожили.