К 75-летию Курской битвы откроется межрегиональная выставка

1 августа в 16:00 в Выставочном зале КТЦ «Звёздный» состоится презентация межрегиональной выставки, посвящённой 75-летию Победы в Курской битве. Свои работы представят художники из Курска, Орла и Белгорода. Экспозиция посвящена героическому подвигу советских людей, совершенному в тылу и на полях сражений и воплощенному в творчестве непосредственных участников военных событий и наших современников. Всего будет представлено около сотни произведений живописи, графики, скульптуры, плаката и декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до 27 августа.