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В Курске на проспекте Клыкова местные жители разыскивают большого разноцветного попугая

Вчера, 17:07
В Курске на проспекте Клыкова местные жители разыскивают большого разноцветного попугая
Необычного пернатого видели на перилах подъезда и капотах автомобилей. Информацию о птице неравнодушные горожане разместили в социальных сетях. Выяснилось, что попугай породы розелла оказался на улице случайно — владельцы по неосторожности забыли закрыть клетку. Сейчас хозяева пытаются найти своего питомца. Несколько человек сообщили, что видели птицу в нескольких местах на Клыкова. Пока поймать ее, увы, не получается. Того, кто увидит попугая или сможет его поймать, просят сообщить в группу Вконтакте "Подслушано Клыкова".

 

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