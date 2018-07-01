В Курске на проспекте Клыкова местные жители разыскивают большого разноцветного попугая

Необычного пернатого видели на перилах подъезда и капотах автомобилей. Информацию о птице неравнодушные горожане разместили в социальных сетях. Выяснилось, что попугай породы розелла оказался на улице случайно — владельцы по неосторожности забыли закрыть клетку. Сейчас хозяева пытаются найти своего питомца. Несколько человек сообщили, что видели птицу в нескольких местах на Клыкова. Пока поймать ее, увы, не получается. Того, кто увидит попугая или сможет его поймать, просят сообщить в группу Вконтакте "Подслушано Клыкова".