Курская администрация обсудила проблемы молодежи и стариков

Курский губернатор Александр Михайлов провел собрание городской администрации, основным обсуждаемым вопросом которого стало патриотическое воспитание молодежи. Ответственные за это направление отметили высокий уровень культуры и просвещенности ребят, их активное участие в волонтерской работе и всех общественно значимых мероприятиях. Вторым вопросом заседания было улучшение качества жизни пожилых людей в регионе. По этому поводу в области действует множество Федеральных программ. Пожилые куряне получают почти 20 видов социальных выплат, на это ежегодно тратится без малого миллиард. Также активно решается проблема необходимых старикам сиделок, которых набирают их добровольцев и специальных организаций. Но самое главное – курские пенсионеры имеют все условия для ведения активного образа жизни, а это – залог долголетия. В этом им содействует проекты «Университет пожилого человека» и «Пожилые помогают пожилым», сообщает Администрация города Курска.



