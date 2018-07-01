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Курский «Авангард» примет воронежский «Факел» на своем поле

Вчера, 17:10
Курский «Авангард» примет воронежский «Факел» на своем поле
Главное дерби Черноземья состоится уже в это воскресенье, 29 июля, на стадионе "Трудовые резервы" в Курске. «Авангард» и «Факел» встретятся в рамках 3-го тура Первенства ФНЛ. Начало матча в 18:00. Напомним, в ходе подготовки к новому сезону подопечные Игоря Беляева дважды встречались с воронежцами. Сначала куряне уступили на выезде со счетом 0:1, но затем взяли реванш в домашнем поединке – 2:0. За два прошедших тура ФНЛ сине-белые смогли заработать только одно очко — сначала они в домашнем матче проиграли «Шиннику», а затем сыграли вничью со «Спартаком-2».

 

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