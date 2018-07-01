В Курске на летних каникулах проводят ремонт в 33 школах и 30 детсадах

В Курске продолжаются ремонтные работы в городских школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. Об этом информирует муниципалитет. - На ремонт 30 дошкольных учреждений, 33 школ и четырех учреждений дополнительного образования в бюджете предусмотрели 19,8 млн. рублей. В конце июня на подготовку школ к новому учебному году выделили дополнительное финансирование в сумме 9,5 млн. рублей, - поясняют в пресс-службе мэрии областного центра.