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В Курске на летних каникулах проводят ремонт в 33 школах и 30 детсадах

Вчера, 18:40
В Курске на летних каникулах проводят ремонт в 33 школах и 30 детсадах
В Курске продолжаются ремонтные работы в городских школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. Об этом информирует муниципалитет. - На ремонт 30 дошкольных учреждений, 33 школ и четырех учреждений дополнительного образования в бюджете предусмотрели 19,8 млн. рублей. В конце июня на подготовку школ к новому учебному году выделили дополнительное финансирование в сумме 9,5 млн. рублей, - поясняют в пресс-службе мэрии областного центра.

 

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