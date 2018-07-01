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Курские сельсоветы публикуют личные данные

Вчера, 18:41
Курские сельсоветы публикуют личные данные
Прокурорская проверка обнаружила на сайтах сельских советов Суджанского района Курской области нарушения закона о персональных данных. Сведения о доходах, составах семей, и других личных данных должностных лиц, находящихся на муниципальной службы, находились в свободном доступе в сети Интернет на сайтах сельских советов. Не утаили ничего – имена, адреса, доходы и расходы, собственность. Информация, которую по закону нельзя было разглашать, была удалена с сайтов ведомств, а виновники в ее распространении наказаны крупными штрафами, сообщает 46-ТВ.

 

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