Курские сельсоветы публикуют личные данные

Прокурорская проверка обнаружила на сайтах сельских советов Суджанского района Курской области нарушения закона о персональных данных. Сведения о доходах, составах семей, и других личных данных должностных лиц, находящихся на муниципальной службы, находились в свободном доступе в сети Интернет на сайтах сельских советов. Не утаили ничего – имена, адреса, доходы и расходы, собственность. Информация, которую по закону нельзя было разглашать, была удалена с сайтов ведомств, а виновники в ее распространении наказаны крупными штрафами, сообщает 46-ТВ.