Курянин завоевал «бронзу» чемпионата мира по фехтованию
Сегодня, 10:36
Курянин Дмитрий Жеребченко в составе мужской сборной России завоевал «бронзу» чемпионата мира по фехтованию в командных состязаниях рапиристов. Первенство проходило в Китае. В полуфинале наши рапиристы уступили команде США – 29:45, а в «утешительном» финале за бронзу перекололи южнокорейцев — 45:35. А вот в личном зачёте Дмитрий Жеребченко остался без наград. Не повезло в этот раз и ещё одной представительнице Курска – олимпийской чемпионке Инне Дериглазовой у неё только 5-е место в личном турнире и 8-е – в составе женской сборной в командном. В общекомандном зачёте сборная России по фехтованию заняла лишь 5-е место. Россияне завоевали всего 7 наград – из них только одна высшей пробы, две серебряные и четыре бронзовые медали. Такое с нашими спортсменами случилось впервые за 19 лет. Первое место заняла Италия, второе – Южная Корея, третье – США, 4-е – Франция.