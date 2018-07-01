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Выставка собак под Курском соберет участников из Германии и Эстонии

Сегодня, 12:42
Выставка собак под Курском соберет участников из Германии и Эстонии
В воскресенье, 29 июля в Свободе Золотухинского района состоится Международная выставка собак «Курск-2018» - кубок Губернатора. Это всепородная выставка, участник которой получает специальный сертификат, который дает ему статус кандидата в интернациональные чемпионы по красоте. Экспертизу собак проведут судьи из Словении, Сербии, Италии, Мальты, России, Украины. Количество собак-участников порядка 900. Широко будут представлены все регионы России – от Дальнего Востока до Черноземья. Уже зарегистрированы зарубежные участники - ожидается приезд четвероногих конкурсантов из Германии, Украины, Белоруссии, Эстонии. 

 

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