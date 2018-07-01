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В воскресенье в Курске отметят День ВМФ

Сегодня, 18:40
В воскресенье в Курске отметят День ВМФ
В воскресенье вся Россия отметит День ВМФ. Празднования 29 июля пройдут и в нашем городе. Курск даже шефствует над экипажем корвета «Стерегущий» Балтийского флота.  А сегодня, в преддверии праздника, прошло торжественное собрание, на котором собрались ветераны Военно-Морского Флота, а также представители общественных организаций, представители администрации города. 29 июля в 10.00  на Мемориале павших в годы ВОВ пройдёт церемония возложения венков и цветов к памятнику подводникам АПРК «Курск», уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

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