В воскресенье в Курске отметят День ВМФ

В воскресенье вся Россия отметит День ВМФ. Празднования 29 июля пройдут и в нашем городе. Курск даже шефствует над экипажем корвета «Стерегущий» Балтийского флота. А сегодня, в преддверии праздника, прошло торжественное собрание, на котором собрались ветераны Военно-Морского Флота, а также представители общественных организаций, представители администрации города. 29 июля в 10.00 на Мемориале павших в годы ВОВ пройдёт церемония возложения венков и цветов к памятнику подводникам АПРК «Курск», уточнили в пресс-службе городской администрации.