Курский учитель-педофил предстанет перед судом

Заместителя директора по воспитательной работе курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья обвиняют в надругательстве над тремя воспитанницами. По данным следствия, 47-летний мужчина, работая педагогом, в 2015 году в своём служебном кабинете совершил насильственные действия сексуального характера с одной из воспитанниц учреждения, в котором он работал. В течение двух последующих лет он неоднократно повторял подобное с другими воспитанницами, осознавая, что те находятся в беспомощном состоянии ввиду подросткового возраста и наличия у них психических отклонений. Отмечается, что следствие получило неопровержимые доказательства развратных действий педофила. Помимо прочего, в прошлом году он в телефонном разговоре с одной из потерпевших склонял её к интиму, что так же противозаконно. Расследование уголовного дела завершено, скоро преступник предстанет перед судом.