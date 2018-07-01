Курские аграрии вышли в поля после затяжных дождей
Вчера, 08:12
С окончанием затяжных дождей в Курской области возобновились полевые работы. Курские аграрии уже обмолотили почти 111 тысяч гектаров площадей, это 13,5 % от общей площади. Лидером стал Глушковский район, где обмолотили почти 40 процентов зернового клина. Средняя урожайность по области составляет 49 центнеров с гектара. В прошлом году этот показатель был несколько лучше – 50 центнеров с гектара. Всего же в этом году хлеборобы планируют собрать около 4 миллионов тонн зерна.