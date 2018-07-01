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Губернатор проверил работу детских лагерей

Вчера, 09:02
Губернатор проверил работу детских лагерей
Губернатор Курской области Александр Михайлов посетил два детских загородных лагеря и пообщался с отдыхающими детьми, чтобы удостовериться в комфортных условиях для отдыха. В лагерях «Олимпиец» и «Берёзка», расположенных в пригородной зоне Курска и в Медвенском районе соответственно, губернатор осмотрел территории, жилые корпуса, столовые, спортивные и концертные площадки, а также пообщался с наставниками и отдыхающими. В детских центрах есть всё необходимое для занятий спортом и творчеством, содержательного отдыха и развития. В «Олимпийце» на данный момент проходят три профильные смены и находится 450 детей, а в «Берёзке» с 18 июля стартовала профильная смена «По волнам успеха» в рамках Российского движения школьников. В ней принимают участие 90 детей. По словам Михайлова, сделать так, чтобы как можно больше ребят смогли отдохнуть в подобных летних лагерях, — одна из задач властей. В регионе отработана система оздоровления детей, при этом путёвки в лагеря предоставляются бесплатно.

 

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