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Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне

Вчера, 08:49
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне. В воскресенье куряне на своём поле принимали воронежский «Факел» в рамках 3-го тура ФНЛ. «Чернозёмное дерби» завершилось в пользу команды Игоря Беляева с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Роман Акбашев на 22-й минуте встречи.  Это первая домашняя победа «Авангарда» с марта. Куряне набрали 4 очка и поднялись в турнирной таблице на 11-ю строчку. Следующий матч сине – белые проведут 4 августа. Наша команда сыграет на выезде с подмосковными «Химками».  

 

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