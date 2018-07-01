поиск по сайту
 

«ДомКлик» признан лучшим сервисом Рунета

Вчера, 09:53
«ДомКлик» признан лучшим сервисом Рунета
«ДомКлик» — сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка — занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».

Среди 42 участников номинации «ДомКлик» стал первым, пройдя три этапа отбора. Первый этап — народное голосование. Оценить номинантов могли все пользователи интернета. Во втором этапе к работе подключилось жюри: представители бизнеса и эксперты. По итогам двух туров жюри выбрало 10 финалистов.

В финале экспертный совет и члены жюри определили трех победителей в каждой номинации. Первое место в номинации «Сервисы» занял «ДомКлик» от Сбербанка.

- Мы очень рады этой награде, тем более что в этом году мы впервые участвовали в конкурсе, - рассказывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв. - Это отличная мотивация для всей команды работать еще энергичнее, чтобы оправдать доверие и симпатию наших пользователей и жюри.

Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. В нем ежегодно участвуют около 300 компаний.

В конце 2017 года сервис «ДомКлик» занял 5-е место среди сайтов по поиску недвижимости в России (по рейтингу Similar Web) за год работы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама