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Курские полицейские занижали статистику

Вчера, 10:19
Курские полицейские занижали статистику
Правоохранительные органы Курской области занижали статистическую отчетность о совершённых в регионе преступлениях. Это установила прокуратура в ходе проверок. Всего выявлено свыше четырёх тысяч нарушений. Почти 8% преступлений, совершённых в общественных местах, более 10% преступлений, совершённых несовершеннолетними, и 14% — ранее судимыми лицами, теперь учтены в официальной статистике, что отражает объективную криминогенную ситуацию в области. В результате в первом полугодии этого года в регионе увеличилось количество зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 263 – 6 тыс. 400. В прокуратуре отметили, что две трети всех преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного источника доходов и ранее судимыми. Четверть всех преступлений совершена людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Почти половина связана с посягательствами на чужое имущество. При этом, уровень преступности в Курской области ниже, чем в России в целом, и составляет 57 преступлений на 10 тысяч человек. 

 

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