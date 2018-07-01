В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил ребёнка
Вчера, 11:34
Сразу двое несовершеннолетних пострадали сегодня ночью в аварии в Курской области. ДТП случилось в Беловском районе. По информации регионального ГИБДД, после полуночи на дороге между сёлами Крупец и Ивановка 17-летний подросток на мотоцикле, не имеющий водительских прав, сбил 12-летнего мальчика, который шёл по краю дороги с велосипедом. В результате подростков пришлось госпитализировать. Днём ранее, 28 июля в Горшеченском районе в ДТП пострадала девушка. На автодороге «Короча - Губкин» перевернулся автомобиль Kia Rio, за рулём которого находился 27-летний водитель. В этой аварии пострадала 29-летняя пассажирка Kia.