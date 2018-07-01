поиск по сайту
 

В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил ребёнка

Вчера, 11:34
В Курской области несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил ребёнка
Сразу двое несовершеннолетних пострадали сегодня ночью в аварии в Курской области. ДТП случилось в Беловском районе. По информации регионального ГИБДД, после полуночи на дороге между сёлами Крупец и Ивановка 17-летний подросток на мотоцикле, не имеющий водительских прав, сбил 12-летнего мальчика, который шёл по краю дороги с велосипедом. В результате подростков пришлось госпитализировать. Днём ранее, 28 июля в Горшеченском районе в ДТП пострадала девушка. На автодороге «Короча - Губкин» перевернулся автомобиль Kia Rio, за рулём которого находился 27-летний водитель. В этой аварии пострадала 29-летняя пассажирка Kia. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама